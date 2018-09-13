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О'Салливан и Дин пробились в полуфинал турнира «Шанхай Мастерс» по снукеру
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О'Салливан и Дин пробились в полуфинал турнира «Шанхай Мастерс» по снукеру 

Чемпионат.com + ещё 2 20 часов назад
В Шанхае определились полуфиналисты турнира серии «Мастерс» по снукеру. На четвертьфинальной стадии пятикратный чемпион мира, действующий победитель соревнований в Шанхае англичанин Ронни О'Салливан в упорной борьбе взял верх над соотечественником Стюартом Бинэмом — 6:5. За выход в финал О'Салливан поспорит с ещё одним англичанином Киреном Уилсоном, который уверенно победил валлийца Райана Дэя со счётом 6:2.
В другом полуфинале сыграют англичанин Барри Хоукинс и китаец Дин Цзюньхуэй, обыгравшие валлийца Марка Уильямса и англичанина Марка Селби соответственно.
Полуфинальные матчи запланированы на 14 и 15 сентября. Встречи О'Салливан — Уилсон и Хоукинс — Цзюньхуэй пройдут в формате из 19 фреймов.
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