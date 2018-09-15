О'Салливан стал первым финалистом турнира по снукеру в Шанхае

В Шанхае близится к завершению турнир серии «Мастерс» по снукеру. На полуфинале пятикратный чемпион мира, действующий победитель соревнований в Шанхае англичанин Ронни О'Салливан обыграл соотечественника Кирена Уилсона со счётом 10:6. За титул О'Салливан поспорит с победителем полуфинала между другим англичанином Барри Хоукинсом и китайцем Дин Цзюньхуэем. Эта встреча состоится сегодня, 15 сентября. Полуфинальные поединки проходят в формате из 19 фреймов.

Финал пройдёт в воскресенье, 16 сентября. Чемпионом станет тот игрок, который первым выиграет 11 фреймов. Отметим, что с 2018 года турнир в Шанхае не входит в число рейтинговых.

О'Салливан дважды побеждал в Шанхае, Дин Цзюньхуэй также имеет в активе две победы на этих соревнованиях.