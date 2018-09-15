Ещё
О'Салливан стал первым финалистом турнира по снукеру в Шанхае
Далее:
Читайте также:
Ещё

О'Салливан стал первым финалистом турнира по снукеру в Шанхае 

Чемпионат.com + ещё 3 5 часов назад
В Шанхае близится к завершению турнир серии «Мастерс» по снукеру. На полуфинале пятикратный чемпион мира, действующий победитель соревнований в Шанхае англичанин Ронни О'Салливан обыграл соотечественника Кирена Уилсона со счётом 10:6. За титул О'Салливан поспорит с победителем полуфинала между другим англичанином Барри Хоукинсом и китайцем Дин Цзюньхуэем. Эта встреча состоится сегодня, 15 сентября. Полуфинальные поединки проходят в формате из 19 фреймов.
Финал пройдёт в воскресенье, 16 сентября. Чемпионом станет тот игрок, который первым выиграет 11 фреймов. Отметим, что с 2018 года турнир в Шанхае не входит в число рейтинговых.
О'Салливан дважды побеждал в Шанхае, Дин Цзюньхуэй также имеет в активе две победы на этих соревнованиях.
Чемпионат.com: последние новости
Кудерметова проиграет Пармантье на турнире в Квебеке, уверены эксперты Пуиг не смогла выйти в полуфинал турнира в Квебеке Пэр вывел вперёд Францию во встрече с Испанией в полуфинале Кубка Дэвиса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано особое письмо WADA России47
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке20
Скандал с Уильямc получил продолжение30
Зеппельт отреагировал на возможное восстановление РУСАДА
Российские волейболисты установили рекорд ЧМ
Видео
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение