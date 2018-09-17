О’Салливан стал победителем турнира по снукеру «Шанхай Мастерс»

Англичанин Ронни О’Салливан выиграл престижный турнир по снукеру «Шанхай Мастерс», который проходил в Китае. В финальном матче О’Салливан нанёс поражение другому британцу Барри Хоукинсу . Итоговый счёт матча — 11:9.

О’Салливан являлся действующим победителем турнира. Ему удалось защитить чемпионский титул. Англичанин в качестве призовых получил € 224 тыс.

Хоукинс впервые в своей карьере пробился в финал «Шанхай Мастерс». Ранее лучшим достижением Барри был выход в полуфинал.

О'Салливан уже в третий раз выиграл турнир в Шанхае. Также англичанин является пятикратным чемпионом мира по снукеру.

Финал проходил в формате из 21 фрейма. Отметим, что турнир в Шанхае с этого года не входит в число рейтинговых.