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О’Салливан стал победителем турнира по снукеру «Шанхай Мастерс»
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О’Салливан стал победителем турнира по снукеру «Шанхай Мастерс» 

Чемпионат.com + ещё 7 3 часа назад
Англичанин Ронни О’Салливан выиграл престижный турнир по снукеру «Шанхай Мастерс», который проходил в Китае. В финальном матче О’Салливан нанёс поражение другому британцу Барри Хоукинсу. Итоговый счёт матча — 11:9.
О’Салливан являлся действующим победителем турнира. Ему удалось защитить чемпионский титул. Англичанин в качестве призовых получил € 224 тыс.
Хоукинс впервые в своей карьере пробился в финал «Шанхай Мастерс». Ранее лучшим достижением Барри был выход в полуфинал.
О'Салливан уже в третий раз выиграл турнир в Шанхае. Также англичанин является пятикратным чемпионом мира по снукеру.
Финал проходил в формате из 21 фрейма. Отметим, что турнир в Шанхае с этого года не входит в число рейтинговых.
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