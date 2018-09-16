О’Салливан защитил титул на турнире «Шанхай Мастерс», обыграв Хоукинса

Англичанин Ронни О’Салливан в финале турнира «Шанхай Мастерс» по снукеру победил соотечественника Барри Хоукинса со счётом 11:9. Финальный поединок проходил в формате из 21 фрейма.

Пятикратный чемпион мира О'Салливан защитил титул сильнейшего на китайском турнире, став победителем «Шанхай Мастерс» в третий раз в карьере. Его соперник, 39-летний Хоукинс, впервые в карьере дошёл до финала соревнований в Китае. Ранее лучшим результатом Хоукинса в Шанхае был полуфинал. На сей раз англичанин в полуфинале одолел китайца Дин Цзюньхуэя со счётом 10:9. Отметим, что турнир в Шанхае с этого года не входит в число рейтинговых.

Снукер. «Шанхай мастерс». Шанхай, Китай Финал

Ронни О’Салливан (Англия) — Барри Хоукинс (Англия) — 11:9