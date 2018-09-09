Роддик: «Судейство в матче между Осакой и Сереной — худшее из всех, что мне доводилось видеть»

Экс-первая ракетка мира, американец Энди Роддик остался недоволен судейством в финальном матче женского US Open между японкой Наоми Осакой и американкой Сереной Уильямс

Матч завершился победой Осаки (6:2, 6:4), но был омрачен поведением 36-летней Уильямс, у которой произошел конфликт с рефери Карлосом Рамосом.

«Это худшее судейство из всех, что мне доводилось видеть. Худшее!

Но согласен и с тем, что вся эта история не отдает должного Осаке. Наоми должна была побеждать и без наказания, вынесенного судьей Серене. Игра Наоми меня очень впечатлила», — написал Роддик в твиттере.