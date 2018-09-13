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Хачанов и Герасимов откроют матч Россия — Белоруссия на Кубке Дэвиса
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Хачанов и Герасимов откроют матч Россия — Белоруссия на Кубке Дэвиса 

Газета.Ru + ещё 16 13 сентября 2018
Фото: Reuters
В Москве закончилась жеребьевка первой региональной группы Кубка Дэвиса в которой Россия сыграет с Белоруссией. Россию на турнире представят Карен Хачанов, Евгений Донской, Андрей Рублев и Даниил Медведев, сообщает Sport24.
Начнет матчи первая ракетка России Карен Хачанов — его соперником станет Егор Герасимов. Затем сыграют Даниил Медведев и Илья Ивашко. Оба матча пройдут 14 сентября.
На следующий день состоится парный матч, в котором Евгений Донской и Андрей Рублев сыграют против Максима Мирного и Андрея Василевского. Еще в двух одиночных матчах встретятся Карен Хачанов — Илья Ивашко и Даниил Медведев — Егор Герасимов.
Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев поднялись на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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