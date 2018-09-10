Доведенная до слез Сереной Уильямс Осака надеется почувствовать себя счастливой

"Дело в том, что я не до конца уверена, что именно произошло между Сереной Уильямс и судьей. И я продолжаю задавать себе вопросы об этом.

Но лично для меня победа есть победа. Этот успех еще не кажется мне реальным. Сейчас у меня накопилась сильная усталость. Надеюсь, вскоре почувствую себя более счастливой", — поделилась японская спортсменка.

Ранее сообщалось, что ITF считает правым судью в эпизоде с Сереной Уильямс в финале US Open.