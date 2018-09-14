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Карен Хачанов: моя цель — стать первой ракеткой мира
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Карен Хачанов: моя цель — стать первой ракеткой мира 

Вести.Ru + ещё 11 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Российский теннисист Карен Хачанов незадолго до матча сборной России в Кубке Дэвиса признался, что своей глобальной целью ставит лидерство в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
"Приятно иметь наивысший рейтинг в России, но это является моей промежуточной целью, — признается Хачанов, слова которого приводит ТАСС. — Моя глобальная цель — стать первой ракеткой мира и одерживать победы на турнирах «Большого шлема». Да, сейчас я рад своему нахождению на 25 строчке — это мой наивысший рейтинг, но совершенству нет предела. Мне надо продолжать работать, ведь меня ждет долгий путь. Впереди меня 24 теннисиста, которые лучше меня".
Напомним, что на минувшем Открытом чемпионате США Хачанов дошел до третьего круга, что стало для него лучшим результатом. Тогда в упорной борьбе россиянин уступил лидеру мирового рейтинга испанцу Рафаэлю Надалю.
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