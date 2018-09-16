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Теннисист Хачанов надеется вскоре выиграть у Надаля
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Теннисист Хачанов надеется вскоре выиграть у Надаля 

Газета.Ru + ещё 24 22 минуты назад
Фото: Reuters
Российский теннисист России Карен Хачанов выразил надежду, что в скором времени сможет одержать первую победу над первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, передает "Советский спорт".
"На US Open была реальная возможность выиграть, и я верил, что могу сделать это. Конечно, расстроен, что не получилось. Но сейчас я смотрю назад с большим позитивом, поскольку вижу и чувствую, что близок к топовым игрокам. Все-таки я играл с первой ракеткой мира. Надеюсь, тот матч даст ещё один толчок моей карьере. Надеюсь, буду продолжать в том же духе и в скором времени начну выигрывать такие матчи", — приводит слова первой ракетки России Team Russia.
Напомним, что предыдущая встреча Хачанова и Надаля прошла в рамках третьего круга Открытого чемпионата США. Встреча продолжалась 4 часа 45 минут и завершилась со счётом 7:5, 5:7, 6:7, 6:7 в пользу испанца.
15 сентября Россия с Хачановым в составе одержала победу над Белоруссией в матче Кубка Дэвиса по теннису.
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