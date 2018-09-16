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Великобритания сохранила место в Мировой группе Кубка Дэвиса на следующий сезон
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Великобритания сохранила место в Мировой группе Кубка Дэвиса на следующий сезон 

Чемпионат.com + ещё 24 16 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
В поединке Мировой группы плей-офф Кубка Дэвиса британец Кэмерон Норри взял верх над представителем Узбекистана Санжаром Файзиевым — 6:2, 6:2, 6:0.
Игра продолжалась 1 час 55 минут. Норри записал в свой актив три подачи навылет, также он допустил семь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и один сделанный брейк. Ранее теннисисты ни разу не встречались друг с другом.
В поединке Великобритания — Узбекистан счёт стал 3-1. Таким образом, британцам удалось сохранить прописку в Мировой группе КД на сезон-2019.
Матчи плей-офф Великобритания — Узбекистан проходили на харде на крытых кортах в Глазго (Шотландия). В рамках Кубка Дэвиса эти страны раньше никогда не играли.
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