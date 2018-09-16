Великобритания сохранила место в Мировой группе Кубка Дэвиса на следующий сезон

В поединке Мировой группы плей-офф Кубка Дэвиса британец Кэмерон Норри взял верх над представителем Узбекистана Санжаром Файзиевым — 6:2, 6:2, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 55 минут. Норри записал в свой актив три подачи навылет, также он допустил семь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и один сделанный брейк. Ранее теннисисты ни разу не встречались друг с другом.

В поединке Великобритания — Узбекистан счёт стал 3-1. Таким образом, британцам удалось сохранить прописку в Мировой группе КД на сезон-2019.

Матчи плей-офф Великобритания — Узбекистан проходили на харде на крытых кортах в Глазго (Шотландия). В рамках Кубка Дэвиса эти страны раньше никогда не играли.