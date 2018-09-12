Российский теннисист Медведев женился перед матчем Кубка Дэвиса

Вторая ракетка России, победитель двух турниров ATP 22-летний Даниил Медведев в среду женился на своей избраннице. Церемония бракосочетания состоялась в Кутузовском ЗАГС Москвы. Об этом сам теннисист сообщил в своем Инстаграме.

Медведев в августе завоевал свой второй титул в Уинстон-Салеме, а на US Open дошел до третьего круга. Он занимает 35-е место в рейтинге ATP. Он заявлен за сборную России на матч группы I Кубка Дэвиса с Белоруссией, который пройдет в Лужниках 14-15 сентября.

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12.09.18 ❤️💍

Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33) 12 Сен 2018 в 8:47 PDT