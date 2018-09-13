Турнир по дзюдо в Приморье выиграла сборная России

Триумфаторами уже традиционного турнира по дзюдо имени Дзигиро Кано стали спортсмены сборной России. Соревнования проходили накануне, в рамках спортивной программы ВЭФ, сообщает PRIMPRESS.

В турнире принимали участие дзюдоисты из России, Японии, Южной Кореи, Монголии и Китая. На каждый поединок национальные команды включили в заявку по восемь юношей и девушек. В финали оказались дзюдоисты из России и Японии, в категории 90+ победителем стал Иосиф Симин. Он стал лучшим спортсменом турнира среди юношей. Лучшей спортсменкой назвали с Руи Хатакиямо из Японии.

Главы государств из России, Японии и Монголии вручали спортсменах награды.