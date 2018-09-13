Ещё
Турнир по дзюдо в Приморье выиграла сборная России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнир по дзюдо в Приморье выиграла сборная России 

Primpress 13 сентября 2018
Фото: Primpress
Триумфаторами уже традиционного турнира по дзюдо имени Дзигиро Кано стали спортсмены сборной России. Соревнования проходили накануне, в рамках спортивной программы ВЭФ, сообщает PRIMPRESS.
В турнире принимали участие дзюдоисты из России, Японии, Южной Кореи, Монголии и Китая. На каждый поединок национальные команды включили в заявку по восемь юношей и девушек. В финали оказались дзюдоисты из России и Японии, в категории 90+ победителем стал Иосиф Симин. Он стал лучшим спортсменом турнира среди юношей. Лучшей спортсменкой назвали с Руи Хатакиямо из Японии.
Главы государств из России, Японии и Монголии вручали спортсменах награды.
Primpress: последние новости
Спортсмен из Владивостока стал чемпионом мира Приморский «Адмирал» проиграл «Амуру» из Хабаровска Приморцы могут по месту нахождения проголосовать за губернатора во втором туре выборов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение