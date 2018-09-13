«Плевать я хотел, что за звезда передо мной»

Словесный поединок американской теннисистки Серены Уильямс и судьи Карлоса Рамоса в женском финале Открытого чемпионата США-2018 продолжает будоражить общественность. Мнения разделились: одни защищают американку, другие возмущены травлей Рамоса. Ведущие мировые теннисные судьи больше не намерены молчать и в скором времени могут создать профсоюз. Кто такой Рамос и должен ли он извиниться перед Сереной — выясняла «Лента.ру»

Разбор полетов

Скандал в финале US Open-2018 стал чуть ли самым обсуждаемым спортивным событием недели. Многократная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс в ходе матча получила три предупреждения: за подсказку тренера с трибун, сломанную ракетку и оскорбления судьи на вышке. В наказание она лишилась сначала очка, затем — гейма. Теннисистка обвинила рефери в сексизме, назвала его лгуном и вором. Триумфатором мэйджора впервые в истории стала японка — 20-летняя Наоми Осака, но порадоваться победе сполна она не смогла. Чемпионке даже пришлось извиняться перед трибунами за выигранный у Уильямс финал. Зрители поддержали свою любимицу Серену и освистали Карлоса Рамоса, судившего матч. Рефери не появился на церемонии награждения, не получил предназначавшийся ему знак отличия, а после матча, по собственному признанию, несколько дней не выходил на улицу.

Произошедшее раскололо теннисный мир пополам. Международная федерация тенниса (ITF) назвала поведение Уильямс неприемлемым и наложила на спортсменку штраф в размере 17 тысяч долларов, а Женская теннисная ассоциация (WTA) и ряд известных спортсменок поблагодарили американку за вклад в борьбу с половым неравенством. Уильямс также поддержали двукратная победительница турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко и пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон , выразивший восхищение «величайшей женщиной современности». Церемонию награждения US Open-2018 назвали позором для тенниса. Но что именно позорно: поведение судьи или реакция теннисистки?

Истерика Уильямс заставила задуматься о положении в современном спорте не только женщин, но и судей. В The Guardian появилась информация, что ведущие рефери по всему миру могут создать профсоюз для выражения своего мнения. По правилам они не имеют права публично высказываться и делать заявления в СМИ, но после конфликта в женском финале в Нью-Йорке молчать не намерены. Судьи возмущены тем, что Карлос Рамос оказался беззащитен перед лицом общественности, не получил помощи от чиновников, хотя является одним из самых опытных и уважаемых людей в своем деле. Рефери также подчеркнули, что ITF могла бы выступить в поддержку Рамоса сразу после скандального матча: «Ждать, пока коллегу растерзают, было необязательно». Рамос действовал в рамках правил. Жестокими его решения показались только тем, кто с этими правилами не слишком знаком.

Итак, первое предупреждение Серена получила за коучинг, в котором уличили ее тренера — Патрика Муратоглу. Движениями больших пальцев он пытался помочь теннисистке тактически: этот жест означает «активнее входить в корт». Замечание Уильямс было сделано абсолютно справедливо. По правилам ITF, действующим на всех мэйджорах, игрок не должен получать никаких инструкций от тренера. Да, американка могла не видеть подсказок наставника, поэтому и удивилась, когда на них указали. А могла видеть — и специально разыграть спектакль. Так или иначе, первое предупреждение на счете не отражается, поэтому будь Серена чуть сдержанней, скандала можно было избежать. Но во время перерыва между геймами теннисистка обратилась к судье на вышке со словами: «Я никогда не обманываю, вы обязаны извиниться». Несмотря на настойчивость американки, Карлос остался непреклонен.

Второе предупреждение Серена получила за то, что сломала ракетку о корт. Это случилось во втором сете при счете 15:40 в пользу Осаки, когда американка не смогла переправить мяч на сторону соперницы и попала в сетку. Неудача вывела Уильямс из себя. От удара ракетка погнулась, и Рамос лишил Серену очка. Здесь он также повел себя профессионально: «Порча ракеток или иного инвентаря во время матча расценивается как преднамеренное, агрессивное и опасное нанесение ущерба», — гласят правила. Другой вопрос, что на деле за сломанные ракетки теннисистов наказывают крайне редко. «Арбитр снял с Серены очко, когда она разбила ракетку, сказав, что это второе замечание. За все время турнира ракетки ломались почти в каждом матче, и я не помню, чтобы кого-то наказывали так же», — заметила советская теннисистка Анна Дмитриева . Но Рамос — настоящий блюститель правил, и упрекнуть его в их незнании просто язык не поворачивается.

Третье замечание теннисистка получила за оскорбления в адрес Рамоса. «Вы вор и лжец, вы украли у меня очко!» — со слезами на глазах чуть не кричала Серена. Она повторяла: «Я никогда не обманываю, у меня же есть дочь! Вы обязаны извиниться при всех и вернуть мне розыгрыш». В конце концов она сделала вывод, что все проблемы от того, что она женщина. Рамос не стал дожидаться дальнейшего развития событий и молча указал на снятие гейма. После этого менять ход матча было поздно. Осака на своей подаче повела 5:2 и дальше играла почти безошибочно. Психологически 24-й «Шлем» Серена отдала еще в тот момент, когда начала перепалку с судьей.

Но ведь наказание за оскорбления рефери назначается не по гендерному признаку: только недавно отгремел скандал, героем которого стал мужчина — итальянец Фабио Фоньини. В прошлом году его условно дисквалифицировали с «Больших шлемов» до конца 2019-го и оштрафовали на 50 тысяч долларов за то, что он обозвал женщину-судью шлюхой.

Получается, что Рамос — последний, кто должен был в этой ситуации пострадать. Он обслужил финал на высоком уровне, не допустив ни одной ошибки. Но Серена после матча не пожала ему руку, всем видом показывая, что конфликт далеко не исчерпан.

«Нельзя же судить по заказу»

До финала 9 сентября португалец Карлос Рамос уже становился участником громких разбирательств. Но дело не в сексизме: за свою карьеру он одинаково строго наказывал как женщин, так и мужчин.

Судить на международном уровне он начал в 20 лет. По его словам, до этого он был неплохим игроком и сам не мог представить, что однажды сядет на вышку. Высшую судейскую квалификацию Рамос получил в 1994-м и с тех пор стал одним из самых статусных вышечников мира: он работал на финалах всех «Больших шлемов» (первым был Открытый чемпионат Австралии-2005 между Маратом Сафиным и Ллейтоном Хьюиттом), Кубка Дэвиса, Кубка Федерации и Олимпиад в Лондоне и Рио. Португалец не раз признавался, что правила для него важнее всего: «Плевать я хотел, что за звезда передо мной. Правила едины для всех».

Последний скандал с его участием произошел на « Ролан Гаррос »-2017 во время матча серба Новака Джоковича и аргентинца Диего Шварцмана . Рамос лишил Джоковича подачи за затяжку времени, а теннисист начал ругаться на сербском и замахнулся на судью ракеткой. За это спортсмена наказали очком.

«Что я сказал? Вы понимаете по-сербски? За что вы так со мной?» — недоумевал Джокович.

Рамос не отреагировал на нападки спортсмена, и Джокович прекратил спор.

На Олимпиаде-2016 Рамос предупредил британца Энди Маррея, когда тот начал говорить про «тупого судью», добавив в адрес рефери пару нецензурных слов. Маррей тут же оправдался, сказав, что произнес «тупое судейство», а не «тупой судья». Рамос не стал развивать конфликт, и матч был продолжен.

Что касается предупреждений за коучинг, то это вообще специализация португальца. В 2016-м у него был спор с Уильямс-старшей, Винус, которая, как и Серена в этот раз, утверждала, что всегда играет честно. А в 2018 году в четвертьфинале «Ролан Гаррос» предупреждения за тренерские подсказки получили и Джокович, и итальянец Марко Чеккинато

При этом португалец никогда не перегибает палку. Просто он выделяется на фоне коллег, которые терпят от игроков все что угодно и считают правила рекомендацией, а не законом. Именно поэтому Рамос кажется тираном, который любым способом хочет обратить на себя внимание.

Серене же тяжело далось возвращение на корт после родов, она явно испытывает проблемы со здоровьем и в этом году уже проиграла один финал «Большого шлема» — Уимблдон. Но это не значит, что теперь любая ее выходка останется безнаказанной.

«Да, ситуация деликатная, но нельзя же судить по заказу. Все со мной будет хорошо», — ответил на обвинения Рамос.

Он дал понять: от своих принципов не отступит и из профессии из-за истерик спортсменки, пусть и именитой, не уйдет. Он также не подписывался под желанием других теннисных судей бойкотировать дальнейшие игры Уильямс-младшей, пока та не извинится. По ходу финала в Нью-Йорке Серена и сама угрожала Рамосу, что он больше не появится на ее матчах. Но все это португалец уже неоднократно проходил почти со всеми лидерами мирового тура. Карлос просто делает свою работу и каждый раз напоминает: судейское дело тоже нужно уважать.