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Мартич разгромила Горовцову и вышла в четвертьфинал турнира в Квебеке
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Мартич разгромила Горовцову и вышла в четвертьфинал турнира в Квебеке 

Чемпионат.com + ещё 1 20 часов назад
Хорватская теннисистка Петра Мартич пробилась в четвертьфинал турнира в Квебеке (Канада). В матче второго круга Мартич разгромила представительницу Республики Беларусь Ольгу Горовцову со счётом 6:0, 6:2.
Матч продолжался 1 час 8 минут. 38-я ракетка мира Мартич сделала 3 эйса, а её соперница выполнила 1 подачу навылет. Мартич также допустила 2 двойные ошибки и взяла 5 брейк-поинтов. Горовцова не сделала ни одного брейка, а также допустила 3 двойные ошибки.
В четвертьфинале Мартич сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая ранее переиграла Онс Жабер из Туниса (7:6, 6:4).
Перед поездкой в Квебек Мартич стала победительницей турнира WTA «челленджер» в Чикаго (США). После этой победы Мартич вернулась в число 40 лучших теннисисток мира.
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