Теннисист Михаил Южный завершит карьеру в Санкт-Петербурге 

В северной столице стартует теннисный турнир АТП St. Petersburg Open. Это соревнование станет последним в карьере российского теннисиста Михаила Южного.
Михаил Южный принял решение завершить карьеру. Двукратный победитель Кубка Дэвиса сказал ТАСС, что его решение окончательное и пересмотру не подлежит. «Могу ли передумать завершать карьеру после этого турнира? Я не передумаю. Хочется поиграть подольше и пройти как можно дальше. Сейчас я себя чувствую достаточно хорошо». Михаил начнет выступления матчем с боснийцем Мирзой Башичем. Карен Хачанов начнет борьбу со второго круга. Андрей Рублев сыграет в первом круге с немцем Яном-Леннардом Штруффом, Евгений Донской встретится со словаком Мартином Клижаном, а Даниил Медведев — с португальцем Жуаном Соузой.
Также в Санкт-Петербурге выступят финалист "Ролан Гаррос"-2018 австриец Доминик Тим, двукратный финалист St. Petersburg Open итальянец Фабио Фоньини, действующий победитель соревнований босниец Дамир Джумхур и олимпийский чемпион 2008 года швейцарец Стэн Вавринка.
В турнире примет участие нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. «Артем хочет сыграть, мы ему дадим wild card, предоставим на турнир pro-am. Особенно, если обыграет „Оренбург“ в матче чемпионата России», — сказал генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев.