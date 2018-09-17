Ещё
Теннисист Михаил Южный завершит карьеру в Санкт-Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теннисист Михаил Южный завершит карьеру в Санкт-Петербурге 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В северной столице стартует теннисный турнир АТП St. Petersburg Open. Это соревнование станет последним в карьере российского теннисиста Михаила Южного.
Михаил Южный принял решение завершить карьеру. Двукратный победитель Кубка Дэвиса сказал ТАСС, что его решение окончательное и пересмотру не подлежит. «Могу ли передумать завершать карьеру после этого турнира? Я не передумаю. Хочется поиграть подольше и пройти как можно дальше. Сейчас я себя чувствую достаточно хорошо». Михаил начнет выступления матчем с боснийцем Мирзой Башичем. Карен Хачанов начнет борьбу со второго круга. Андрей Рублев сыграет в первом круге с немцем Яном-Леннардом Штруффом, Евгений Донской встретится со словаком Мартином Клижаном, а Даниил Медведев — с португальцем Жуаном Соузой.
Также в Санкт-Петербурге выступят финалист "Ролан Гаррос"-2018 австриец Доминик Тим, двукратный финалист St. Petersburg Open итальянец Фабио Фоньини, действующий победитель соревнований босниец Дамир Джумхур и олимпийский чемпион 2008 года швейцарец Стэн Вавринка.
В турнире примет участие нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. «Артем хочет сыграть, мы ему дадим wild card, предоставим на турнир pro-am. Особенно, если обыграет „Оренбург“ в матче чемпионата России», — сказал генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев.
Вести.Ru: последние новости
Скандал с Уильямс: судья-ветеран требует от Серены извинений US Open. Новак Джокович выиграл свой 14-й "Большой шлем" US Open. Надаль из-за травмы не смог доиграть полуфинал с Дель Потро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой68
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной14
«Звезду» российского футбола избили на улице11
Россиянок оставили без медалей26
В России вступились за проигравшего Головкина8
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение