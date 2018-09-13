Выиграй билеты на St. Petersburg Open 2018!

«Чемпионат» проводит розыгрыш билетов на международный теннисный турнир St. Petersburg Open 2018, который пройдёт с 16 по 23 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена».

Напиши под этой новостью комментарий, за кого ты будешь болеть на St. Petersburg Open 2018, и выиграй 2 билета на турнир. Победитель будет определён 13 сентября случайным образом из числа тех, кто оставит свои комментарии. С победителем конкурса мы свяжемся с помощью электронной почты, указанной в его личном кабинете.