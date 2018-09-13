Выиграй билеты на St. Petersburg Open 2018! 

«Чемпионат» проводит розыгрыш билетов на международный теннисный турнир St. Petersburg Open 2018, который пройдёт с 16 по 23 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена».
Напиши под этой новостью комментарий, за кого ты будешь болеть на St. Petersburg Open 2018, и выиграй 2 билета на турнир. Победитель будет определён 13 сентября случайным образом из числа тех, кто оставит свои комментарии. С победителем конкурса мы свяжемся с помощью электронной почты, указанной в его личном кабинете.
St. Petersburg Open значится в календаре ATP с 1995 года. Чемпионами разных лет становились такие звёзды мирового тенниса как Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный, Густаво Куэртен, Энди Маррей, Марин Чилич, Милош Раонич, Александр Зверев.
В этом году в турнире примут участие оба прошлогодних финалиста — Дамир Джумхур (Босния) и Фабио Фоньини (Италия), а также австриец Доминик Тим, итальянец Марко Чеккинато, канадец Денис Шаповалов, россияне Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев и многие другие.