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Яркая группа поддержки и успех Вавринки — в фоторепортаже с St. Petersburg Open
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Яркая группа поддержки и успех Вавринки — в фоторепортаже с St. Petersburg Open 

Чемпионат.com + ещё 22 8 часов назад
Фото: SovSport.Ru
17 сентября в Санкт-Петербурге на корте «Сибур-Арены» состоялись матчи турнира St. Petersburg Open. Российский теннисист Евгений Тюрнев не сумел пробиться в основную сетку турнира. В финале квалификации он на двух тай-брейках уступил представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (3:7). В другой встрече российский теннисист Роман Сафиуллин также не вышел в основную сетку. Он в двух партиях проиграл представителю Италии Луке Ванни со счётом 4:6, 4:6. Кроме того, Евгений Донской закончил участие в соревновании, уступив представителю Словакии Мартину Клижану со счётом 4:6, 4:6. Наконец, швейцарский теннисист Стэн Вавринка преодолел первый круг St. Petersburg Open, обыграв в двух сетах словенца Аляжа Бедене со счётом 7:5, 7:6 (7:5).
Фоторепортаж с турнира St. Petersburg Open подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.
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