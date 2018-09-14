Чорич вывел вперёд Хорватию во встрече с США в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная Хорватии вышла вперёд в противостоянии с командой США в полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса. В стартовом матче Борна Чорич в трёх партиях уверенно разобрался со Стивом Джонсоном — 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. Хорватский теннисист 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8 имевшихся. На счету его соперника 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Кубок Дэвиса. Мировая группа. Полуфинал

Хорватия — США — 1-0 14-15 сентября в Москве пройдёт матч сборных России и Беларуси. Победитель противостояния сохранит место в группе I на сезон-2019. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии во втором раунде плей-аут. Сборная, потерпевшая поражение во втором раунде, покинет группу I.