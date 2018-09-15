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США одержала первую победу над Хорватией в полуфинале Кубка Дэвиса
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США одержала первую победу над Хорватией в полуфинале Кубка Дэвиса 

Чемпионат.com + ещё 11 16 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В полуфинале Кубка Дэвиса американцы Майк Брайан и Райан Харрисон в пяти сетах обыграли представителей Хорватии Ивана Додига и Мате Павича — 7:5, 7:6 (8:6), 1:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5).
Теннисисты провели на корте 4 часа 46 минут. Брайан и Харрисон сделали 12 эйсов, допустили 8 ошибок при подаче и сделали 5 брейков. На счету их соперников 5 подач навылет, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9 возможных.
Таким образом, США сократили отставание в счёте от Хорватии до 1-2. Ранее Борна Чорич нанёс поражение в трёх сетах Стивену Джонсону, а Марин Чилич уверенно взял верх над Фрэнсисом Тиафо.
Следующие матчи запланированы на 16 сентября. Чилич встретится с Джонсоном, Чорич — с Тиафо. Победитель противостояния Хорватия — США в финале Кубка Дэвиса сразится с Францией.
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