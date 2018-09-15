Беннето и Маю принесли победу сборной Франции в полуфинале Кубка Дэвиса 

Французы Жюльен Беннето и Николя Маю добыли уверенную победу над испанскими теннисистами Фелисьяно Лопесом и Марселем Гранольерсом в третьем матче полуфинальной встречи Кубка Дэвиса — 6:0, 6:4, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 2 часа и 6 минут. На счету Беннето и Маю 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6 имевшихся. Их соперники отметились 5 эйсами, 4 двойными ошибками и реализацией единственного имевшегося у них брейк-пойнта. Таким образом, подопечные Янника Ноа, в отсутствие травмированного Рафаэля Надаля, всухую обыграли испанскую команду (3:0) и вышли в финал Кубка Дэвиса, где сыграют с победителями пары Хорватия — США.
Первые два очка французской сборной принесли Бенуа Пэр и Лука Пуи.