Беннето и Маю принесли победу сборной Франции в полуфинале Кубка Дэвиса 

Чемпионат.com: последние новости

Кудерметова проиграет Пармантье на турнире в Квебеке, уверены эксперты

Пуиг не смогла выйти в полуфинал турнира в Квебеке

Гурова, Кузнецова и Колесникова поспорят за золото на турнире на призы Медведя