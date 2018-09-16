Видеообзор полуфинала Кубка Дэвиса Франция — Испания

Французы Жюльен Беннето и Николя Маю добыли уверенную победу над испанскими теннисистами Фелисьяно Лопесом и Марселем Гранольерсом в третьем матче полуфинальной встречи Кубка Дэвиса — 6:0, 6:4, 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. На счету Беннето и Маю 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Их соперники отметились 5 эйсами, 4 двойными ошибками и реализацией единственного имевшегося у них брейк-пойнта.

Таким образом, подопечные Янника Ноа, в отсутствие травмированного Рафаэля Надаля, всухую обыграли испанскую команду (3:0) и вышли в финал Кубка Дэвиса, где сыграют с победителями пары Хорватия — США.

Первые два очка французской сборной принесли Бенуа Пэр и Люка Пуи.