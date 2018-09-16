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Видеообзор полуфинала Кубка Дэвиса Франция — Испания
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Видеообзор полуфинала Кубка Дэвиса Франция — Испания 

Чемпионат.com + ещё 6 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Французы Жюльен Беннето и Николя Маю добыли уверенную победу над испанскими теннисистами Фелисьяно Лопесом и Марселем Гранольерсом в третьем матче полуфинальной встречи Кубка Дэвиса — 6:0, 6:4, 7:6 (9:7).
Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. На счету Беннето и Маю 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Их соперники отметились 5 эйсами, 4 двойными ошибками и реализацией единственного имевшегося у них брейк-пойнта.
Таким образом, подопечные Янника Ноа, в отсутствие травмированного Рафаэля Надаля, всухую обыграли испанскую команду (3:0) и вышли в финал Кубка Дэвиса, где сыграют с победителями пары Хорватия — США.
Первые два очка французской сборной принесли Бенуа Пэр и Люка Пуи.
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