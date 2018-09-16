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Тим помог сборной Австрии сохранить прописку в Мировой группе Кубка Дэвиса
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Тим помог сборной Австрии сохранить прописку в Мировой группе Кубка Дэвиса 

Чемпионат.com + ещё 9 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В очередном матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса австриец Доминик Тим одержал победу над австралийцем Алексом де Минором — 6:4, 6:2, 3:6, 6:4.
Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. Восьмая ракетка мира не сделал ни одного эйса, совершил пять ошибок при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов. На счету его 19-летнего соперника три подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейка.
В личных встречах 25-летний спортсмен впереди со счётом 2-0. Последний поединок Тим и де Минор провели на US Open в 2017 году, где австриец разгромил оппонента — 6:4, 6:1, 6:1.
В противостоянии с Австралией австрийцы повели 3-1 и сохранили место в Мировой группе Кубка Дэвиса на сезон-2019.
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