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Узбекистан сравнял счёт в матче плей-офф Мировой группы КД против Великобритании
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Узбекистан сравнял счёт в матче плей-офф Мировой группы КД против Великобритании 

Чемпионат.com + ещё 2 16 часов назад
Сборная Узбекистана сравняла счёт в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против Великобритании. Во втором матче игрового дня Джурабек Каримов нанёс поражение Кэмерону Норри со счётом 0:6, 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 2:6.
Каримов сделал 8 эйсов, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 9 из 17 брейк-поинтов. Его соперник, дебютировавший за сборную, сделал 7 подач навылет, взял 9 из 17 брейков и допустил 8 двойных ошибок. Ранее Даниэль Эванс вывел британцев вперёд. В первом матче он нанёс поражение Денису Истомину в пяти сетах — 7:6 (4), 4:6, 0:6, 6:4, 7:5.
Матчи плей-офф Великобритания — Узбекистан проходят на харде на крытых кортах в Глазго (Шотландия). Великобритания и Узбекистан раньше никогда не встречались в рамках Кубка Дэвиса.
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