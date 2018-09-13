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Межрайонный турнир по бадминтону прошел в Марьиной Роще
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Межрайонный турнир по бадминтону прошел в Марьиной Роще 

Управа района Марьина роща + ещё 2 13 сентября 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Открытый турнир по бадминтону состоялся 9 сентября в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса «Марьина Роща». Об этом сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.
— Мероприятие было приурочено ко Дню города. В рамках турнира было разыграно пять комплектов наград от ГБУ „СДЦ „Шире круг“ в мужской одиночной категории, а также в мужской и женской парных категориях. В упорных состязаниях победителями турнира стали жители Марьиной Рощи Евгения Абрамова и Нина Соболь, Денис Дурицын и Максим Роземблюм, а также Михаил Тимофеев, — пояснила Цыганова.
Отмечается, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из семи районов СВАО. (ак)
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