Межрайонный турнир по бадминтону прошел в Марьиной Роще

Открытый турнир по бадминтону состоялся 9 сентября в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса «Марьина Роща». Об этом сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.

— Мероприятие было приурочено ко Дню города. В рамках турнира было разыграно пять комплектов наград от ГБУ „СДЦ „Шире круг“ в мужской одиночной категории, а также в мужской и женской парных категориях. В упорных состязаниях победителями турнира стали жители Марьиной Рощи Евгения Абрамова и Нина Соболь , Денис Дурицын и Максим Роземблюм, а также Михаил Тимофеев , — пояснила Цыганова.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из семи районов СВАО. (ак)