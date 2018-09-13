Больше, чем на сайте. Подпишись на телеграм-канал «Чемпионата»! 

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Чемпионат.com 13 сентября 2018
Портал «Чемпионат» продолжает активно развивать собственный телеграм-канал @championat. Ежедневно на канале вас ждут главные спортивные новости, эксклюзивные посты авторов «Чемпионата» на горячие темы, интервью со звёздами спорта и гифки с моментами, которые нельзя пропустить. Многие посты написаны авторами портала эксклюзивно для канала.
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