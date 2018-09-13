Теннисист Хачанов хочет стать первой ракеткой мира

"Приятно, что сейчас в России у меня наивысший рейтинг, но это было моей промежуточной целью. Глобальная — стать первой ракеткой мира, побеждать на турнирах «Большого шлема».

Понятно, что я сейчас рад быть на 25-й строчке — это мой наивысший рейтинг, но нет предела совершенству, надо продолжать работать. Меня ждет долгий путь, впереди еще 24 игрока, которые лучше меня", — поделился Хачанов.

Спортсмен является первой ракеткой России, в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он расположился на 25-м месте.

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