Теннисист Хачанов хочет стать первой ракеткой мира 

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал своих планах на будущее, передает ТАСС.
"Приятно, что сейчас в России у меня наивысший рейтинг, но это было моей промежуточной целью. Глобальная — стать первой ракеткой мира, побеждать на турнирах «Большого шлема».
Понятно, что я сейчас рад быть на 25-й строчке — это мой наивысший рейтинг, но нет предела совершенству, надо продолжать работать. Меня ждет долгий путь, впереди еще 24 игрока, которые лучше меня", — поделился Хачанов.
Спортсмен является первой ракеткой России, в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он расположился на 25-м месте.
Ранее президент ФТР заявил, что Серена превысила все допустимые нормы этики.