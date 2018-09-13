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Ватутин пробился в четвертьфинал турнира «челленджер» в Польше
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Ватутин пробился в четвертьфинал турнира «челленджер» в Польше 

Чемпионат.com 20 часов назад
Российский теннисист Алексей Ватутин, занимающий 189-е место в рейтинге ATP, в трёх сетах обыграл итальянца Лоренцо Джустино (6:7 (10), 6:1, 6:0) во втором круге турнира «челленджер» в Щецине (Польша).
Матч продолжался 2 часа и 5 минут. Российский теннисист выполнил 3 эйса, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-поинтов. На счету 27-летнего Джустино — 2 подачи навылет и 4 брейк-поинта. Также итальянец допустил 6 двойных ошибок. После этой победы счёт личных встреч Ватутина и Джустино стал равным — 1:1.
Соперником Ватутина по четвертьфиналу турнира в Польше станет аргентинец Гвидо Андреоцци. Ранее Ватутин не смог попасть в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису. Во втором раунде квалификации Ватутин проиграл австрийцу Деннису Новаку (0:6, 4:6).
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