Ватутин пробился в четвертьфинал турнира «челленджер» в Польше

Российский теннисист Алексей Ватутин , занимающий 189-е место в рейтинге ATP, в трёх сетах обыграл итальянца Лоренцо Джустино (6:7 (10), 6:1, 6:0) во втором круге турнира «челленджер» в Щецине (Польша).

Матч продолжался 2 часа и 5 минут. Российский теннисист выполнил 3 эйса, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-поинтов. На счету 27-летнего Джустино — 2 подачи навылет и 4 брейк-поинта. Также итальянец допустил 6 двойных ошибок. После этой победы счёт личных встреч Ватутина и Джустино стал равным — 1:1.