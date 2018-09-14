Россиянки завоевали бронзу юниорского чемпионата мира по стрельбе в «ските»

В Чханвоне (Южная Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира по стрельбе. В личном турнире в «ските» среди юниорок победила китаянка Че Юфей. Россиянки Елизавета Евграфова, Зиля Батыршина и Анна Жаднова в командном турнире завоевали бронзу. Первое место заняли китаянки. Стрельба. Чемпионат и первенство мира. Чханвон, Южная Корея Юниорки. «Скит». Личный турнир 1. Че Юфей (Китай) — 53 (юниорский мировой рекорд). 2. Сон Чженьи (Китай) — 51. 3. Остин Смит (США) — 43. 4. Елизавета Евграфова (Россия) — 32. Командный турнир 1. Китай — 349 (юниорский мировой рекорд). 2. США — 345. 3. Россия (Елизавета Евграфова, Зиля Батыршина, Анна Жаднова) — 334.