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Россиянки завоевали бронзу юниорского чемпионата мира по стрельбе в «ските»
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Россиянки завоевали бронзу юниорского чемпионата мира по стрельбе в «ските» 

Чемпионат.com + ещё 2 6 часов назад
В Чханвоне (Южная Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира по стрельбе. В личном турнире в «ските» среди юниорок победила китаянка Че Юфей.
Россиянки Елизавета Евграфова, Зиля Батыршина и Анна Жаднова в командном турнире завоевали бронзу. Первое место заняли китаянки.
Стрельба. Чемпионат и первенство мира. Чханвон, Южная Корея Юниорки. «Скит». Личный турнир 1. Че Юфей (Китай) — 53 (юниорский мировой рекорд). 2. Сон Чженьи (Китай) — 51. 3. Остин Смит (США) — 43. 4. Елизавета Евграфова (Россия) — 32.
Командный турнир 1. Китай — 349 (юниорский мировой рекорд). 2. США — 345. 3. Россия (Елизавета Евграфова, Зиля Батыршина, Анна Жаднова) — 334.
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