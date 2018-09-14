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Кенин и Марино вышли в четвертьфинал турнира в Квебеке
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Кенин и Марино вышли в четвертьфинал турнира в Квебеке 

Чемпионат.com 9 часов назад
Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Квебеке (Канада) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Канады Франсуазу Абанду (WC) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
Софья 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Квебеке Кенин поспорит с пуэрториканкой Моникой Пуиг, посеянной под третьим номером.
Канадка Ребекка Марино (WC) в трёх партиях сломила сопротивление испанки Георгины Гарсия-Перес со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4 и встретится с британкой Хитер Уотсон.
Турнир завершится 16 сентября.
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