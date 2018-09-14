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Россияне завоевали бронзу в «ските» на чемпионате мира по стрельбе в Чханвоне
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Россияне завоевали бронзу в «ските» на чемпионате мира по стрельбе в Чханвоне 

Чемпионат.com + ещё 8 8 часов назад
Фото: RT на русском
Россияне Антон Астахов, Александр Землин и Ярослав Старцев завоевали бронзу в «ските» в командном турнире на чемпионате мира по стрельбе, который продолжается в Чханвоне (Южная Корея). Золото выиграли французы, серебряными призёрами стали итальянцы.
Стрельба. Чемпионат и первенство мира. Чханвон, Южная Корея Мужчины. «Скит». Командный турнир 1. Франция — 365. 2. Италия — 363. 3. Россия (Антон Астахов, Александр Землин, Ярослав Старцев) — 361.
В личных соревнованиях в «ските» россияне в финал пройти не смогли.
В личном турнире у юниоров в «ските» победу ранее одержал представитель Италии Элиа Сдруччиоли. Россияне Александр Иванов и Андрей Даниленков заняли 20-е и 34-е места соответственно. В командном турнире первенствовала сборная Чехии.
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