Россияне завоевали бронзу в «ските» на чемпионате мира по стрельбе в Чханвоне

Александр Землин и Россияне Антон Астахов Ярослав Старцев завоевали бронзу в «ските» в командном турнире на чемпионате мира по стрельбе, который продолжается в Чханвоне (Южная Корея). Золото выиграли французы, серебряными призёрами стали итальянцы. Стрельба. Чемпионат и первенство мира. Чханвон, Южная Корея Мужчины. «Скит». Командный турнир 1. Франция — 365. 2. Италия — 363. 3. Россия (Антон Астахов, Александр Землин, Ярослав Старцев) — 361. В личных соревнованиях в «ските» россияне в финал пройти не смогли. В личном турнире у юниоров в «ските» победу ранее одержал представитель Италии Элиа Сдруччиоли. Россияне Александр Иванов и Андрей Даниленков заняли 20-е и 34-е места соответственно. В командном турнире первенствовала сборная Чехии.