Даниил Медведев: «Сыграл на 90-95 процентов»

— Изначально планировал взять игру в свои руки, — отметил Медведев. — В итоге этого не получилось, потому что соперник все время навязывал свою игру, был немножко впереди, поэтому и победил. Проиграл в том числе потому что не был уверен в своей подаче, что немного странно. На тренировках попадал хорошо, до этого в Америке особенно на последнем турнире подавал лучше всего в жизни. Не получилось продолжить, буду работать, чтобы не было таких матчей, когда проигрываешь из-за подачи.

— Проблемы с акклиматизацией у вас есть?

— Это не столько акклиматизация, потому что прошло 2 недели с моего возвращения. Больше дело в том, что играем на закрытом харде. В Америке сыграл 5 турниров подряд, и дома не тренировался 6 дней. Сам думал, что готов играть на 100 процентов, но в итоге был готов на 90-95. Я играл недостаточно хорошо, чтобы победить.

— Соперник удивил?

— Знал, что Ивашко может показать хороший теннис. Герасимов показал лучшую игру, хоть и проиграл. ( Евгений Белоусов

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