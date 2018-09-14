Ещё
Даниил Медведев: «Сыграл на 90-95 процентов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Даниил Медведев: «Сыграл на 90-95 процентов» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 21 час назад
Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции подвел итоги матча с белорусом Ильей Ивашко (6:7, 4:6) в матче I группы плей-офф Кубка Дэвиса.
— Изначально планировал взять игру в свои руки, — отметил Медведев. — В итоге этого не получилось, потому что соперник все время навязывал свою игру, был немножко впереди, поэтому и победил. Проиграл в том числе потому что не был уверен в своей подаче, что немного странно. На тренировках попадал хорошо, до этого в Америке особенно на последнем турнире подавал лучше всего в жизни. Не получилось продолжить, буду работать, чтобы не было таких матчей, когда проигрываешь из-за подачи.
— Проблемы с акклиматизацией у вас есть?
— Это не столько акклиматизация, потому что прошло 2 недели с моего возвращения. Больше дело в том, что играем на закрытом харде. В Америке сыграл 5 турниров подряд, и дома не тренировался 6 дней. Сам думал, что готов играть на 100 процентов, но в итоге был готов на 90-95. Я играл недостаточно хорошо, чтобы победить.
— Соперник удивил?
— Знал, что Ивашко может показать хороший теннис. Герасимов показал лучшую игру, хоть и проиграл. (Евгений Белоусов)
Все о теннисе — здесь.
Спорт-Экспресс: последние новости
Женский финал US Open оказался более рейтинговым на американском ТВ, чем мужской Хачанов заменил Донского в парном матче Кубка Дэвиса против Белоруссии ITF поддержала судью Рамоса в конфликте с Сереной Уильямс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано особое письмо WADA России47
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке20
Скандал с Уильямc получил продолжение30
Зеппельт отреагировал на возможное восстановление РУСАДА
Российские волейболисты установили рекорд ЧМ
Видео
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение