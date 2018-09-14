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Теннисист раскритиковал кричавшего «Россия!» болельщика
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Российский теннисист раскритиковал в одиночку кричавшего «Россия!» болельщика 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал болельщика, в одиночку кричавшего «Россия!» на матче Кубка Дэвиса против Белоруссии. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».
«Российский болельщик, который орал "Россия!", не давал мне никаких позитивных эмоций и вибраций. Я не хочу сказать, что он делает плохое. Но этот болельщик (своим криком) подавлял других зрителей. Они думали, что если будут кричать так же, то будут выглядеть как он, неумно. За белорусов болели лучше, более сплоченно. Я уверен, что сопернику это помогло сыграть хорошо», — рассказал спортсмен.
Медведев проиграл Илье Ивашко со счетом 6:7 (2:7), 4:6 в рамках матча плей-офф первой группы Кубка Дэвиса. Счет в серии с белорусами стал 1:1.
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