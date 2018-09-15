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Медведев: Дзюба хочет сыграть на St. Petersburg Open
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Медведев: Дзюба хочет сыграть на St. Petersburg Open 

Чемпионат.com + ещё 8 18 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Генеральный директор международного теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев прокомментировал возможное участие в соревнованиях нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.
Матчи пройдут в период с 16 по 23 сентября 2018 года. Дзюба может выступить в турнире Pro-Am (профессионал-любитель).
«Турнир Pro-Am обязательно состоится. Он будет проводиться только в субботу, финал состоится в воскресенье, но начнём мы играть в пятницу, чтобы не было слишком большой нагрузки для профессионалов. Артём хочет сыграть, и мы ему предоставили «уайлд-кард», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Действующим чемпионом соревнований в Санкт-Петербурге является босниец Дамир Джумхур.
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