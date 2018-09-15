Скандал с Уильямc получил продолжение

Теннисные судьи могут объявить бойкот Серене Уильямс из-за ее оскорбительного поведения в финале US Open. Темнокожая американка выкрикивала замечания в адрес арбитра Карлоса Рамоса и всячески пыталась задеть его в матче с японкой Наоми Осакой. На защиту коллеги встало все судейское сообщество. В частности, с прессой пообщался один из корифеев в теннисном судействе — американец Боб Кристиансон.

«Это худшее, что я наблюдал за мои 40 с лишним лет теннисного судейства», — сказал 68-летний Кристиансон газете Union-Tribune.

Он пригрозил теннисистке бойкотом со стороны судейского сообщества.

«Мы хотим извинений от Серены перед судьей или судьями в целом. И если мы их не получим, может последовать бойкот ее следующего матча», — отметил Кристиансон.

По его словам, ранее судьи никогда не объявляли бойкот игрокам. При этом арбитры боятся, что то, что случилось с Карлосом, может повториться и сними.

После матча Серена Уильямс обвинила Рамоса в сексизме. Кристансон считает, что это возмутительное обвинение: американка просто сорвала зло на одном из лучших в мире арбитров. В частности, Карлос отсудил более десятка финалов на «Больших шлемах».