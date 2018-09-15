Гурова, Кузнецова и Колесникова поспорят за золото на турнире на призы Медведя 

В Минске проходит международный турнир по спортивной борьбе на призы Александра Медведя. В соревнованиях по женской борьбе три россиянки завоевали право выступить в решающих схватках. В весовой категории до 55 кг Мария Гурова в финале встретится с Мариной Седневой из Казахстана, в весе до 65 кг соперницей Марии Кузнецовой по решающей схватке станет китаянка Тан Чуин, а Татьяна Колесникова в финале соревнований среди спортсменок не тяжелее 72 кг сразится с Ван Кунмин из Китая.
Елена Вострикова постарается добыть бронзу в весе до 50 кг, Марина Симонян выступит в схватке за бронзовую награду в весе до 55 кг, а Юлия Алборова претендует на пьедестал в весе до 59 кг.
Соревнования в Минске завершатся в воскресенье, 16 сентября.