Ещё
Гурова, Кузнецова и Колесникова поспорят за золото на турнире на призы Медведя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гурова, Кузнецова и Колесникова поспорят за золото на турнире на призы Медведя 

Чемпионат.com 4 часа назад
В Минске проходит международный турнир по спортивной борьбе на призы Александра Медведя. В соревнованиях по женской борьбе три россиянки завоевали право выступить в решающих схватках. В весовой категории до 55 кг Мария Гурова в финале встретится с Мариной Седневой из Казахстана, в весе до 65 кг соперницей Марии Кузнецовой по решающей схватке станет китаянка Тан Чуин, а Татьяна Колесникова в финале соревнований среди спортсменок не тяжелее 72 кг сразится с Ван Кунмин из Китая.
Елена Вострикова постарается добыть бронзу в весе до 50 кг, Марина Симонян выступит в схватке за бронзовую награду в весе до 55 кг, а Юлия Алборова претендует на пьедестал в весе до 59 кг.
Соревнования в Минске завершатся в воскресенье, 16 сентября.
Чемпионат.com: последние новости
Кудерметова проиграет Пармантье на турнире в Квебеке, уверены эксперты Пуиг не смогла выйти в полуфинал турнира в Квебеке Пэр и Карреньо-Буста откроют встречу 1/2 финала Кубка Дэвиса Франция – Испания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано особое письмо WADA России47
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке20
Скандал с Уильямc получил продолжение30
Зеппельт отреагировал на возможное восстановление РУСАДА
Российские волейболисты установили рекорд ЧМ
Видео
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение