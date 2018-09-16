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Многократный победитель турниров «Большого шлема» завершил карьеру
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Многократный победитель турниров «Большого шлема» завершил карьеру 

Газета.Ru + ещё 9 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Многократный победитель турниров Большого шлема в парном разряде Даниэль Нестор завершил карьеру в возрасте 46 лет, сообщает "Советский спорт".
Об этом проинформировала пресс-служба Федерации тенниса Канады.
Нестор сыграл свой последний матч на Кубке Дэвиса Канадой и Нидерландами. В паре с Вашеком Поспишилом он уступил Жан-Жюльену Ройеру и Матве Мидделкопу.
В свой профессиональной карьере Нестор выиграл 91 титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде.
Он завоевал 12 побед в турнирах «Большого шлема» в парном разряде. Также спортсмен является олимпийским чемпионом Сиднея в парном разряде.
В 2016 году канадец стал первым теннисистом в истории, которому удалось преодолеть рубеж в 1000 побед в парном разряде.
Ранее сообщалось, что Россия сохранила позицию в первой группе Кубка Дэвиса.
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