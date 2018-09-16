Сборная Нидерландов сократила отставание от Канады в плей-офф Мировой группы КД

В поединке плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса канадские теннисисты Даниэль Нестор и Вашек Поспишил в четырёх сетах проиграли паре из Нидерландов Матве Мидделкопу и Жан-Жюльену Роже — 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Нестор и Поспишил сделали 21 эйс, допустили 11 ошибок при подаче и сделали 1 брейк. На счету их соперников 12 подач навылет, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.

Таким образом, в матче с Канадой Нидерланды набрали первое очко — 1-2. Ранее канадец Милош Раонич уверенно обыграл Тимо де Баккера, а Денис Шаповалов взял верх над Робином Хасе.

До этого сборные встречались три раза. В личных встречах преимущество пока на счету канадцев (2:1), но последний матч команд завершился победой голландских теннисистов со счётом 4:1 (2004).