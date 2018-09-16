Ещё
Сборная Нидерландов сократила отставание от Канады в плей-офф Мировой группы КД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Нидерландов сократила отставание от Канады в плей-офф Мировой группы КД 

Чемпионат.com + ещё 7 1 час назад
В поединке плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса канадские теннисисты Даниэль Нестор и Вашек Поспишил в четырёх сетах проиграли паре из Нидерландов Матве Мидделкопу и Жан-Жюльену Роже — 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.
Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Нестор и Поспишил сделали 21 эйс, допустили 11 ошибок при подаче и сделали 1 брейк. На счету их соперников 12 подач навылет, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.
Таким образом, в матче с Канадой Нидерланды набрали первое очко — 1-2. Ранее канадец Милош Раонич уверенно обыграл Тимо де Баккера, а Денис Шаповалов взял верх над Робином Хасе.
До этого сборные встречались три раза. В личных встречах преимущество пока на счету канадцев (2:1), но последний матч команд завершился победой голландских теннисистов со счётом 4:1 (2004).
Чемпионат.com: последние новости
Хачанов и Медведев принесли России решающие очки в матче Кубка Дэвиса Бушар и Дияс вышли в основную сетку турнира в Токио О'Салливан вышел в 1/4 финала турнира «Шанхай Мастерс» по снукеру, Хигинс выбыл
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война окончена. Головкин проиграл в США17
Позора избежали!
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
Восстановлению РУСАДА может помешать сама Россия1
Ибрагимович невероятным ударом забил 500-й гол5
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение