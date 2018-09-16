Позора избежали! Хачанов и Медведев сохранили для России прописку в группе I КД

В матче за выживание в группе I КД россияне проиграли пару, но затем Хачанов и Медведев одержали победы. Прописка на 2019 год сохранена.

Пятничное равновесие

Кубок Дэвиса доживает последний год в том виде, в каком мы все к нему привыкли. Правда, это касается Мировой группы, а в первой региональной зоне, где сейчас выступает Россия, в следующем сезоне всё останется так же, как сейчас. Здесь перемены уже произошли — с нынешнего года формат матчей сменился с пятисетового на трёхсетовый. Изменился и порядок игр. Теперь после двух одиночек в пятницу проводятся сразу три игры в субботу: пара и ещё две одиночки. Раньше суббота была отведена исключительно для парных матчей, а одиночные игры были в пятницу и воскресенье.

Опыт Мирного

На парный матч от России изначально были заявлены Евгений Донской Андрей Рублёв , от Беларуси — Максим Мирный и Андрей Василевский . Логично, что гости заявку менять не стали, поскольку это действительно была их лучшая парная комбинация. А вот Шамиль Тарпищев вместо Донского поставил Карена Хачанова. Рублёв и Хачанов этой весной дошли до финала на «Мастерсе» в Майами, где были близки к победе над братьями Брайанами, но сейчас Андрей играет гораздо хуже. Он тяжело возвращается в тур после травмы, выбившей его из строя на большую часть грунтового, а также на весь травяной сезон. Видимо, негативно сказалось на Рублёве и поражение от Алекса де Минора в полуфинале Вашингтона с четверного матчбола. Именно с этого поединка началась его серия из пяти проигранных матчей.

Россияне здорово вошли в игру — сразу взяли подачу Василевского и заработали тройной брейк-пойнт на подаче Мирного. Однако белорусы вытащили этот гейм, после чего выиграли и подачу Рублёва. Постепенно стало понятно, что Андрей немного выпадает из этого матча. Он допускал необязательные ошибки, и, что особенно важно в паре, неважно подавал, позволяя соперникам захватывать инициативу с приёма. Все три брейка белорусов в матче произошли именно на подаче Рублёва. Карен и Андрей боролись до конца, но спасти игру не сумели — 7:5, 6:3 в пользу гостей. Конечно, во многом гостям помог опыт Максима Мирного, больше 20 лет выступающего в туре.

Великолепные подачи Хачанова

Всего через полчаса Карен вернулся на корт — теперь уже для поединка с Ильёй Ивашко, права на ошибку в котором не было. Вообще новый распорядок матчей Кубка Дэвиса создал уникальную ситуацию — на всех «Шлемах» и турнирах ATP и WTA расписание составляется так, что игроки проводят парные матчи после одиночных. Здесь порядок обратный. С другой стороны, в паре тратится меньше сил, чем в одиночке, да и затяжным матч не получился.

В одиночном разряде Карен тоже провёл на корте не слишком много времени. Его соперник плохо вошёл в игру, сразу отдал свой гейм, да и потом действовал с перепадами. Сам Хачанов великолепно подавал, не давая Илье и подумать о том, чтобы зацепиться на приёме. За весь матч он проиграл всего восемь очков на своей подаче! Брейк-пойнтов у Ивашко не было вовсе, и лишь раз в гейме Хачанова был счёт 15:30. Не прошло и полутора часов, как на табло горели цифры 6:2, 6:4.

Медведев добился трудовой победы

Перед решающим матчем, как и перед поединком Хачанова с Ивашко, капитаны делать замены не стали. Шамиль Тарпищев оставил Даниила Медведева, Владимир Волчков — Егора Герасимова. Егор накануне здорово проявил себя в матче с Кареном, дав ему бой (хоть и проиграл в двух сетах), а Даниил не справился с Ильёй Ивашко.

Игра складывалась тяжело. Медведев с трудом привыкал к сопернику, к его частым выходам к сетке с подачи. Россиянин сумел взять верх на тай-брейке, но в середине второй партии провалил свой гейм, и отыграться ему не удалось. Таким образом, судьба всего противостояния решалась в последнем сете последнего матча. Один гейм на приёме Медведев упустил с брейк-пойнтов (так же, как и в начале второго сета), но при счёте 3:2 сделал брейк — причём Герасимов завершил гейм двойной ошибкой. После этого Даниил уверенно добрался до победы — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Россия осталась, Беларусь — пока нет

Таким образом, двукратные обладатели Кубка Дэвиса гарантировали себе место в первой европейско-африканской группе на следующий сезон. Это второй по силе дивизион после Мировой группы, из которого можно подняться в число лучших сборных за один год. Женская сборная России в этом сезоне, к слову, вылетела из второй Мировой группы и начнёт 2019-й в качестве участницы третьего по силе дивизиона Кубка Федерации.

Напомним, что Беларусь и Россия в начале этого года поочерёдно проиграли Австрии свои стартовые матчи, в связи с чем и отправились бороться за выживание. У белорусов будет ещё один шанс избежать вылета во вторую группу. 19 и 20 октября они сыграют со словаками на выезде. Проигравший лишится прописки в первой группе, победивший останется здесь на следующий год. А россияне будут ждать результатов жеребьёвки, которая состоится уже после завершения всех матчей в этой зоне.

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