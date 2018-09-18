Барти одолела Вандевей на старте турнира в Токио, Бушар выбыла

Австралийская теннисистка Эшли Барти , посеянная на турнире в Токио (Япония) под седьмым номером, вышла во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу США Коко Вандевей со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Эшли 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

В начале сентября Эшли Барти и Коко Вандевей выиграли US Open в парном разряде.