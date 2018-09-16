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Бушар и Дияс вышли в основную сетку турнира в Токио
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Бушар и Дияс вышли в основную сетку турнира в Токио 

Чемпионат.com 1 час назад
Канадская теннисистка Эжени Бушар преодолела квалификационный этап турнира в Токио. 24-летняя спортсменка в трёх сетах оказалась сильнее японки Чихиро Мураматсу — 6:1, 2:6, 7:5.
Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Бушар ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы также ни одного эйса, 3 допущенные ошибки на подаче и 10 сделанных брейков.
Также в основную сетку соревнований пробились Зарина Дияс (Казахстан), Нао Хибино, Мисаки Дои (обе — Япония), Алисон Риск (США) и Габриэла Дабровски (Канада).
Турнир пройдёт на хардовом покрытии с 17 по 23 сентября. В нём примут участие 18 теннисисток. Под первым номером посеяна датчанка Каролин Возняцки, под третьим — победительница US Open Наоми Осака.
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