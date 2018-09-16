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Донской: «Я первый год играю турниры ATP, выступаю ровно»
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Донской: «Я первый год играю турниры ATP, выступаю ровно» 

SPORT24.ru + ещё 1 12 часов назад
Евгений Донской высказался о текущем сезоне. Российский теннисист занимает 84-е место в рейтинге ATP.
«Это один из первых сезонов, в котором я пока не провел ни одного полуфинала. Играю достаточно ровно, раньше это было мне несвойственно. Я только первый год играю турниры ATP — с очками пока нет проблем, но впереди еще хватает соревнований. Я чувствую, что прибавил. Но в то же время, мне не нравится, что не могу хорошо сыграть 3-4 матча подряд. Как раз поэтому я и занимался активно «физикой». А уровнем тенниса, который показываю, я доволен», — цитирует Донского пресс-служба Федерации тенниса России.
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