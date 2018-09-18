Волгоградцев приглашают на Всероссийский турнир по стендовой стрельбе

В Волгограде 22 и 23 сентября будет проходить Всероссийский турнир PROMASTERS по стрельбе из двуствольных ружей по летающим мишеням.

Главным призом станет спортивное ружье итальянского производства. В турнире примут участие мужчины и женщины, ветераны спорта и юниоры. В командном зачете победители получат кубки, медали и дипломы.

Мероприятие пройдет в стрелковом комплексе «Профессионал», расположенном по адресу улица имени Землячки, 92. И 22, и 23 сентября соревнования будут начинаться в 10:00 и заканчиваться в 15:00. Вход для всех волгоградцев на турнир свободный.