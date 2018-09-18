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Волгоградцев приглашают на Всероссийский турнир по стендовой стрельбе
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Волгоградцев приглашают на Всероссийский турнир по стендовой стрельбе 

АиФ Волгоград + ещё 2 57 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде 22 и 23 сентября будет проходить Всероссийский турнир PROMASTERS по стрельбе из двуствольных ружей по летающим мишеням.
Главным призом станет спортивное ружье итальянского производства. В турнире примут участие мужчины и женщины, ветераны спорта и юниоры. В командном зачете победители получат кубки, медали и дипломы.
Мероприятие пройдет в стрелковом комплексе «Профессионал», расположенном по адресу улица имени Землячки, 92. И 22, и 23 сентября соревнования будут начинаться в 10:00 и заканчиваться в 15:00. Вход для всех волгоградцев на турнир свободный.
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