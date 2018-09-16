Ещё
Карловский уступил белорусу Ивашке в квалификации St. Petersburg Open
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карловский уступил белорусу Ивашке в квалификации St. Petersburg Open 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Российский теннисист Евгений Карловский, занимающий 234-е место в рейтинге ATP, потерпел поражение на старте квалификации турнира St. Petersburg Open. Россиянин проиграл представителю Республики Беларусь Илье Ивашке (99) со счётом 6:2, 6:7 (6), 4:6.
Теннисисты встретились друг с другом впервые в своей карьере. Матч продолжался 2 часа и 12 минут. Карловский сделал 7 эйсов и реализовал 2 брейк-поинта, а также допустил 2 двойные ошибки. Его соперник выполнил 16 подач навылет, а также сделал 1 брейк. Кроме того, белорусский теннисист допустил 3 двойные ошибки.
За путёвку в основную сетку турнира Ивашка поборется с ещё одним россиянином Евгением Тюрневым. Российский теннисист ранее обыграл француза Стефана Робера (6:3, 6:4).
Чемпионат.com: последние новости
Шарапова, Остапенко, Свитолина, Халеп, Джокович, Надаль в соцсетях В полуфинале Кубка Дэвиса США — Хорватия счёт стал 2-2 Кенин и Марино вышли в четвертьфинал турнира в Квебеке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной14
«Звезду» российского футбола избили на улице11
Россиянок оставили без медалей
В России вступились за проигравшего Головкина8
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение