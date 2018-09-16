Карловский уступил белорусу Ивашке в квалификации St. Petersburg Open

Российский теннисист Евгений Карловский , занимающий 234-е место в рейтинге ATP, потерпел поражение на старте квалификации турнира St. Petersburg Open. Россиянин проиграл представителю Республики Беларусь Илье Ивашке (99) со счётом 6:2, 6:7 (6), 4:6.

Теннисисты встретились друг с другом впервые в своей карьере. Матч продолжался 2 часа и 12 минут. Карловский сделал 7 эйсов и реализовал 2 брейк-поинта, а также допустил 2 двойные ошибки. Его соперник выполнил 16 подач навылет, а также сделал 1 брейк. Кроме того, белорусский теннисист допустил 3 двойные ошибки.