Теннисист Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

В первой десятке изменений нет. Продолжает лидировать в списке испанец Рафаэль Надаль

Еще один представитель России Андрей Рублев поднялся с 71-го на 69-е место.

Ранее сообщалось, что Евгения Родина поднялась на три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рейтинг ATP. 17 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760;

24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1605…

69 (71). Андрей Рублев (Россия) — 795…