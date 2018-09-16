Шарапова, Остапенко, Свитолина, Халеп, Джокович, Надаль в соцсетях

Шарапова задержалась в Нью-Йорке на неделе моды, Свитолина сочетает отдых в тропиках и тренировки, Халеп отдыхает на море, Медведев женился.

Мария Шарапова после выхода в четвёртый круг US Open и поражения от Карлы Суарес-Наварро готовится к азиатской серии турниров. Россиянка должна сыграть в Пекине, а затем в Тяньцзине, где она в прошлом году завоевала титул. Также в планах экс первой ракетки мира выступление в Москве. В прошлом году Мария прилетела на «Кубок Кремля» сразу после успеха в Тяньцзине и вышла на первый матч всего через двое суток после длинного перелёта, потерпев поражение.

Кроме того, Шарапова задержалась в Нью-Йорке и после посещения недели моды сходила на ужин вместе со своим спутником, Александром Гилксом . Мария раньше не публиковала совместных фотографий, в то время как Александр уже выкладывал фото с ней в конце августа.

Елена Остапенко , проигравшая Марии в третьем круге US Open, успела побывать дома и уже вылетела из Риги в Южную Корею.

Отправилась в Азию и третья ракетка России, Анастасия Павлюченкова . Первым турниром Анастасии на Востоке станет Токио.

Дарья Гаврилова уже на месте. Уроженка России, представляющая Австралию, также будет играть в Токио. Интересно, что в стартовом раунде она встретится с Кристиной Плишковой, а во втором круге может сыграть с её сестрой-близняшкой, Каролиной.

Новак Джокович пока проводит время в Белграде. Действующий чемпион Уимблдона и US Open сфотографировался с баскетболистами клуба «Црвена Звезда». Прославленный баскетбольный клуб выигрывал чемпионат Сербии четыре раза подряд — в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Карла Суарес-Наварро после победы над Шараповой тоже приобщается к другим видам спорта. Она получила в подарок памятную футболку мадридского «Атлетико».

Стефанос Циципас публично поблагодарил своего отца. «Мой отец сделал мне величайший подарок из всех возможных — он верил в меня», — написал Стефанос.

Наоми Осака поделилась выложенным в интернет видео десятилетней давности, где она соревнуется со своей старшей сестрой, а также со своим отцом. Наоми выиграла, орудуя палочками быстрее своих родственников.

Также Осака успела сходить на по-прежнему популярное в Японии сумо. Наоми отметила, что она впервые смотрела соревнования по сумо вживую, и осталась довольна таким времяпрепровождением.

Ана Иванович , поработав в Нью-Йорке на женском финале US Open, отправилась в Чикаго на велопрогулки.

Элина Свитолина , которой в среду, 12 сентября, исполнилось 24 года, сочетает отдых и физическую подготовку.

Первая ракетка мира, Симона Халеп, расслабляется где-то на побережье. Скорее всего, средиземноморском.

Даниил Медведев прямо перед матчем Кубка Дэвиса против Беларуси сыграл свадьбу. Это не помешало россиянину в субботу принести сборной решающее очко — он победил Егора Герасимова в трёх партиях.