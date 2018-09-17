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Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP
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Россиянин Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP 

ТАСС + ещё 2 10 часов назад
Фото: ТАСС
Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 25-го на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Даниил Медведев сохранил 35-ю позицию, Андрей Рублев поднялся с 71-го места на 69-е, Евгений Донской остался на 84-м месте. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг ATP от 17 сентября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4715
7 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595
10 (10). Джон Изнер (США) — 3470…
24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1605…
35 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1262…
69 (71). Андрей Рублев (Россия) — 795…
84 (84). Евгений Донской (Россия) — 681.
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