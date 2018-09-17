Хачанов стал 24-й ракеткой мира 

В обновлённом рейтинге ATP от 17 сентября россиян Карен Хачанов поднялся на 24-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 17 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4715.
7 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665.
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3470.
…
24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1605…
35 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1262…
69 (71). Андрей Рублёв (Россия) — 795…
84 (84). Евгений Донской (Россия) — 681.