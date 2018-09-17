Ещё
Хачанов стал 24-й ракеткой мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хачанов стал 24-й ракеткой мира 

Чемпионат.com + ещё 1 10 часов назад
В обновлённом рейтинге ATP от 17 сентября россиян Карен Хачанов поднялся на 24-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 17 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4715.
7 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665.
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3470.
24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1605…
35 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1262…
69 (71). Андрей Рублёв (Россия) — 795…
84 (84). Евгений Донской (Россия) — 681.
Чемпионат.com: последние новости
Надаль из-за травмы не сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Францией Родина поднялась на 84-ю строчку в рейтинге WTA Донской в двух сетах проиграл Клижану в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику11
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение