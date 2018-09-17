Баскетболисты «Родников» стали третьими на турнире в Ижевске

В столице Удмуртии завершился предсезонный баскетбольный турнир на призы ИЭМЗ Купол, участие в котором приняли шесть клубов российской Суперлиги. По итогам кругового турнира победителем соревнований стала команда Уфимец из столицы Башкирии, победившая в четырех матчах из пяти.

Ижевский клуб Купол-Родники в заключительный день проиграл южно-сахалинскому Востоку-65, уступив дальневосточникам второе место. С тремя победами при двух поражениях (также наша команда уступила чемпионам из Уфы) хозяева паркета завоевали бронзовые награды турнира.

Официальный сезон для Родников стартует 7 октября домашним поединком против екатеринбургского Уралмаша.

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