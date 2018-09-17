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Родина и Веснина поднялись в рейтинге WTA
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Российская теннисистка Родина поднялась на 84-е место в рейтинге WTA 

ТАСС + ещё 12 10 часов назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Евгения Родина поднялась на 84-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Продолжает возглавлять рейтинг румынка Симона Халеп, лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает 13-ю строчку.
В чемпионской гонке также не произошло существенных изменений. Лидирует Халеп, Касаткина осталась на 12-м месте, одну позицию потеряла Екатерина Макарова (49), по две — Анастасия Павлюченкова (66), Родина (88), Анна Блинкова (89) и Светлана Кузнецова (98).
Рейтинг WTA от 17 сентября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5975
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5425
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4725
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4555
7 (7). Наоми Осака (Япония) — 4115
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3787…
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355…
24 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003…
28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585…
42 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1216…
84 (87). Евгения Родина (Россия) — 749…
86 (89). Елена Веснина (Россия) — 742.
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