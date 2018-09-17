Родина и Веснина поднялись в рейтинге WTA

Российская теннисистка Родина поднялась на 84-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Евгения Родина поднялась на 84-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Продолжает возглавлять рейтинг румынка Симона Халеп, лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает 13-ю строчку.

Рейтинг WTA от 17 сентября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко

7 (7). Наоми Осака (Япония) — 4115

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355…

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585…

42 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1216…

84 (87). Евгения Родина (Россия) — 749…