Макарова опустилась на 49-ю позицию в чемпионской гонке WTA 

Чемпионат.com: последние новости

Надаль из-за травмы не сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Францией

Родина поднялась на 84-ю строчку в рейтинге WTA

Донской в двух сетах проиграл Клижану в первом круге турнира в Санкт-Петербурге