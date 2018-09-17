Макарова опустилась на 49-ю позицию в чемпионской гонке WTA 

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 17 сентября россиянка Екатерина Макарова опустилась на 49-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 17 сентября 1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6910. 2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5152. 3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 4250. 4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4047. 5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 3982. 6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3840. 7 (7). Слоан Стивенс (США) — 3823. 8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3253. 9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 3132. 10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) — 3080. … 12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2816. 25 (25). Мария Шарапова (Россия) — 1602… 49 (48). Екатерина Макарова (Россия) — 963… 66 (64). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 779… 88 (86). Евгения Родина (Россия) — 620. 89 (87). Анна Блинкова (Россия) — 619… 98 (96). Светлана Кузнецова (Россия) — 552.